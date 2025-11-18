La plataforma digital Mi PAMI alcanzó los 2.000.000 de usuarios registrados y sumó una nueva herramienta que permite a los afiliados solicitar turnos en agencias de forma rápida y sencilla, tanto desde la aplicación como desde el portal web oficial.

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar el motivo de la consulta, elegir fecha y horario, cancelar turnos si lo requieren y recibir recordatorios automáticos un día antes y dos horas antes de la cita. Esta funcionalidad se incorpora al conjunto de servicios digitales que Mi PAMI ofrece para facilitar la gestión de trámites y mejorar la atención.

La plataforma continúa consolidándose como una herramienta clave para el acceso ágil, seguro y personalizado a los servicios del Instituto. A través de Mi PAMI, los afiliados pueden consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, su credencial digital, la cartilla médica personalizada y otros servicios, desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Además, la aplicación brinda acceso directo a los canales oficiales de contacto, como PAMI Escucha (138), emergencias y el chatbot PAME. También se incorporaron mejoras en la seguridad, incluyendo la validación de datos de contacto y la actualización del sistema de registro, lo que permite a los afiliados y sus allegados realizar gestiones sin intermediarios.

Para más información, se puede ingresar en www.pami.org.ar/mipami, acercarse a una agencia PAMI o comunicarse al 138, PAMI Escucha y Responde.

