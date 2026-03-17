El director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, presentó hoy su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes oficiales.

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La dimisión fue aceptada por el Gobierno nacional, en el marco de una nueva reconfiguración en áreas clave de la administración pública.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que en esta nueva etapa asumirá la conducción del organismo Guillermo Arancibia.

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Desde la cartera señalaron que las nuevas autoridades orientarán su gestión hacia la digitalización de procesos, con el objetivo de optimizar las gestiones, agilizar trámites y avanzar en la modernización del organismo.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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