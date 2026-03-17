Renunció el titular de ANSES y ya designaron a su reemplazo
El Gobierno confirmó la salida de Fernando Bearzi y la designación de Guillermo Arancibia al frente del organismo. La nueva gestión priorizará la digitalización y modernización de los trámites.
El director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, presentó hoy su renuncia al cargo, según confirmaron fuentes oficiales.
La dimisión fue aceptada por el Gobierno nacional, en el marco de una nueva reconfiguración en áreas clave de la administración pública.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que en esta nueva etapa asumirá la conducción del organismo Guillermo Arancibia.
Desde la cartera señalaron que las nuevas autoridades orientarán su gestión hacia la digitalización de procesos, con el objetivo de optimizar las gestiones, agilizar trámites y avanzar en la modernización del organismo.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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