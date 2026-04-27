La Administración Nacional de la Seguridad Social continuará en mayo con el pago de un bono destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados, en un contexto de inflación que sigue presionando el poder adquisitivo.

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El refuerzo será de hasta $70.000 y está dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. En estos casos, se cobra el monto completo junto con el haber mensual.

Para quienes cobran por encima del haber mínimo, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope determinado. Es decir, el monto disminuye a medida que aumenta el ingreso del beneficiario.

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Con el aumento previsto por movilidad, en torno al 3,4%, la jubilación mínima se ubica cerca de los $393.000, y con el bono incluido el ingreso total supera los $460.000 en mayo.

También acceden al refuerzo otros grupos del sistema previsional, como titulares de pensiones no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre dentro del rango de ingresos establecido.

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En cambio, quienes perciben haberes más altos quedan excluidos del beneficio, ya que el objetivo es concentrar la ayuda en los sectores de menores ingresos.

El bono se acredita automáticamente junto con el calendario habitual de pagos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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