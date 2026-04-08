El régimen de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya sumó 15 adhesiones en Mar del Plata, en el marco de una medida que desde ATE vincularon con un proceso de achicamiento del Estado.

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La iniciativa fue formalizada por la Anses a través de un anexo de términos y condiciones que establece que la adhesión es voluntaria, aunque la aprobación final queda sujeta a la evaluación del organismo. Está dirigida a trabajadores de planta permanente con al menos dos años de antigüedad.

Según la normativa, quienes ingresen al esquema extinguirán su vínculo laboral por mutuo acuerdo, no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante cinco años y percibirán una gratificación extraordinaria de egreso, calculada en función de la antigüedad y la remuneración habitual, con un tope de hasta 24 haberes brutos.

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El titular de ATE, Hernán Molina, cuestionó la medida y aseguró que forma parte de “una avanzada más para el vaciamiento del organismo”, en el marco de “una reducción del Estado a nivel general y de las políticas públicas que este gobierno está dejando de lado” afirmó en diálogo con El Marplatense.

Además, señaló que a nivel nacional ya se contabilizan unos 700 retiros voluntarios y advirtió que en Mar del Plata la cifra podría crecer, ya que el plazo de adhesión, que vencía el 5 de abril, fue prorrogado por 15 días más.

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Molina sostuvo además que, si el Ejecutivo no logra la reducción de personal que busca, podrían avanzar despidos. En ese sentido, recordó que en agosto ya hubo cesantías en la ciudad y mencionó el cierre de las oficinas de Constitución y del Hospital Regional, aunque esta última luego fue reabierta con menos personal.

Para el dirigente sindical, el trasfondo de esta política no se limita al ajuste sobre la estructura estatal. También lo vinculó con una eventual reforma previsional orientada a volver a un sistema privado de jubilaciones, una alternativa que rechazó al considerar que ya tuvo consecuencias negativas.