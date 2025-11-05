La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones que estarán vigentes en el corriente mes. La actualización se hizo a través de Boletín Oficial, mediante la resolución 338/2025 y 339/2025, y responde a un incremento del 2,1%, conforme a la fórmula de ajuste basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor.

De acuerdo con este mecanismo, el haber mínimo pasará a ser de $333.058,39, cifra que refleja el ajuste automático vinculado a la evolución de la inflación. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, para quienes perciben la jubilación mínima, el cual fue confirmado días atrás.

La normativa vigente dispone que toda persona con ingresos mensuales por debajo de $403.150 accederá a dicho bono complementario. Aquellos que perciben únicamente la jubilación mínima de $333.058,39 recibirán la suma total de $70.000. Para quienes cobran un haber superior a la mínima, pero aún no alcanzan los $403.150, el refuerzo será parcial y servirá para igualar su ingreso precisamente a ese piso mensual.

De esta manera, el beneficio no se restringe solo a quienes perciben el haber mínimo, sino que se extiende a todos los titulares de prestaciones con ingresos netos inferiores a la cifra establecida. Quienes superen ese umbral no serán alcanzados por el refuerzo adicional. La decisión de actualizar el bono mensualmente proviene de una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo, implementado desde marzo de 2024, y hasta la fecha se mantiene sin modificaciones.

La actualización también alcanza a otros segmentos del sistema de la Seguridad Social. El haber máximo para noviembre aumentará a $2.241.349,35. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $266.468,31. Así, un titular de PUAM percibirá el refuerzo completo de $70.000, alcanzando $336.468,31. La política de refuerzos aplica el mismo criterio que para las mínimas.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $233.252 después del ajuste de movilidad. Como en los casos anteriores, quienes perciban menos de $403.150 con la suma del bono (o bonos parciales), también serán alcanzados por el refuerzo proporcional hasta alcanzar el piso unificado.

AUH, nacimiento y otras asignaciones

El índice de movilidad influyó también sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que quedó en $119.691 y otras prestaciones, los cuales quedaron oficializados a través de la resolución 338/2025. Debajo, se detallan los montos correspondientes según la zona geográfica y asignación:

Valor General : todo el país, excepto para las siguientes zonas.

: todo el país, excepto para las siguientes zonas. Zona 1 : provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta.

: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; y localidades específicas en Formosa, Mendoza y Salta. Zona 2 : provincia del Chubut.

: provincia del Chubut. Zona 3 : localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera.

: localidades específicas en Catamarca, Jujuy y Salta, con actividad minera. Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Nacimiento

Valor General y todas las Zonas: $69.763

Adopción

Sin tope de IGF

Valor General y todas las Zonas: $417.116

Matrimonio

Sin tope de IGF

Valor General y todas las Zonas: $104.459

Prenatal / Hijo

IGF hasta $926.676:

Valor General: $59.851

Zona 1: $59.851

Zona 2: $129.055

Zona 3: $119.531

Zona 4: $129.055

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $40.371

Zona 1: $53.320

Zona 2: $79.865

Zona 3: $106.205

Zona 4: $106.205

IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:

Valor General: $24.418

Zona 1: $48.059

Zona 2: $72.117

Zona 3: $95.973

Zona 4: $95.973

IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:

Valor General: $12.597

Zona 1: $24.632

Zona 2: $36.865

Zona 3: $48.778

Zona 4: $48.778

Hijo con Discapacidad

IGF hasta $926.676:

Valor General: $194.873

Zona 1: $194.873

Zona 2: $292.026

Zona 3: $389.255

Zona 4: $389.255

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $137.860

Zona 1: $187.977

Zona 2: $281.694

Zona 3: $375.470

Zona 4: $375.470

IGF desde $1.359.061,01:

Valor General: $87.007

Zona 1: $180.985

Zona 2: $271.254

Zona 3: $361.566

Zona 4: $361.566

Ayuda Escolar Anual

Sin tope de IGF

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3: $83.797

Zona 4: $83.797

Fuente: Infobae