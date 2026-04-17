Las jubilaciones volverán a ajustarse en mayo según el último dato de inflación, lo que implicará un nuevo aumento para los haberes mínimos que paga la ANSES.

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De acuerdo con las proyecciones, el incremento rondará el 3,4%, en línea con el índice de precios más reciente. Esto se suma a la actualización mensual vigente, que ajusta los ingresos previsionales de forma directa según la inflación.

En abril, la jubilación mínima se ubicó en torno a los $380.000, mientras que con el bono de refuerzo de $70.000 el ingreso total superó los $450.000.

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Con el nuevo ajuste previsto para mayo, el haber mínimo pasaría a ubicarse por encima de los $390.000, y podría acercarse a los $460.000 en total si se mantiene el bono extraordinario.

El esquema actual de movilidad, que actualiza los haberes mes a mes según la inflación, busca evitar el atraso frente a la suba de precios. Sin embargo, especialistas advierten que, pese a los incrementos, el poder adquisitivo sigue siendo un punto sensible, especialmente en los sectores de menores ingresos.

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En este contexto, el aumento de mayo representará un alivio parcial, aunque condicionado por la evolución de la inflación en los próximos meses.

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