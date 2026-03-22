La ANSES ofrece una ayuda económica destinada a personas que se quedaron sin trabajo, conocida como Prestación por Desempleo. Este beneficio busca acompañar a quienes perdieron su empleo mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

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Pueden acceder quienes hayan trabajado en relación de dependencia y hayan sido despedidos sin causa, cuyo contrato haya finalizado o se hayan visto afectados por situaciones como quiebra del empleador. Sin embargo, quedan excluidos los trabajadores informales o monotributistas, ya que el sistema exige aportes previos registrados.

Entre los requisitos principales, se exige contar con un mínimo de aportes: por ejemplo, los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años antes del despido. Además, el organismo evalúa cada caso para definir tanto la aprobación como la duración del beneficio.

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El monto de la prestación varía según el salario previo del trabajador y puede ir desde cifras cercanas a los $170.000 hasta un tope aproximado de $341.000 mensuales.

Para iniciar el trámite, se puede hacer de dos maneras:

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Online: ingresando a “Mi ANSES” con CUIL y clave de seguridad social, completando la solicitud y subiendo la documentación requerida.

Presencial: solicitando un turno y presentándose con DNI y los comprobantes correspondientes.

Entre la documentación necesaria figuran el DNI y los comprobantes que acrediten la situación de desempleo, como telegrama de despido o documentación laboral.

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Esta asistencia forma parte del sistema de protección social y tiene como objetivo reducir el impacto económico de la pérdida del empleo mientras la persona se reincorpora al mercado laboral.