Un violento fenómeno meteorológico, con características de tornado, provocó graves daños este viernes en el departamento de San Pedro, en Misiones, y dejó como saldo un hombre muerto y varias viviendas afectadas. Las autoridades todavía trabajaban para determinar oficialmente la naturaleza del fenómeno.

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El temporal atravesó una franja de aproximadamente 300 metros entre Cruce Caballero, a la altura del kilómetro 1072 de la Ruta Nacional 14, y Piñalito Sur. La víctima fue identificada como un agricultor de 42 años que se encontraba en su vivienda cuando la fuerza del viento destruyó la construcción. Posteriormente fue hallado sin vida en una plantación de yerba mate cercana.

Además, al menos cinco casas sufrieron la voladura de sus techos y se registraron postes derribados, cortes de energía eléctrica y problemas en las comunicaciones telefónicas. Hasta el momento no se informaron otros heridos.

Personal de la Policía de Misiones, equipos municipales y organismos provinciales desplegaron un operativo en la zona para asistir a las familias afectadas y relevar los daños. Las tareas continuaban mientras se buscaba establecer si había más viviendas o productores perjudicados por el temporal.

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