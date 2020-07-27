reactivación económica
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Mar del Plata avanza en su reactivación económica
Comerciantes gastronómicos amenazan con una nueva protesta frente al municipio
Es oficial: este martes podrán abrir los comercios minoristas en Mar del Plata
De 500 comercios de Güemes ya cerraron 80 desde el inicio de la pandemia
Así lo manifestó María Liberati, referente de la zona comercial, quien aseguró que "algunos de los que van a reabrir, con la deuda que se generó en estos dos meses, no van a durar mucho".
Los comerciantes de Güemes no se cansan y este sábado volverán a reclamar
Así lo indicó Renzo Forace, trabajador de esta arteria comercial: "Mañana nos juntamos en Güemes y Castelli a las 12 del mediodía. Es probable que venga gente de otros centros".
Este lunes se conocerán los resultados de la "prueba piloto"
El Municipio analizará el "examen comercial" y diagramará una planificación para continuar con la reactivación económica local. Por lo tanto, los comercios minoristas de bienes no esenciales no podrán abrir sus puertas mañana. Por su parte, el Parque Industrial funcionará al 100%.
Conocé los detalles de cómo funcionará la "prueba piloto" del fin de semana
El Gobierno local elevó una serie de protocolos respecto a los comercios de venta minorista y peluquerías, pero mientras espera la aprobación llevará adelante una prueba durante el próximo fin de semana, de 9 a 17.