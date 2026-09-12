Una investigación contra el narcotráfico terminó con la detención de seis personas acusadas de integrar una organización que habría utilizado un hidroavión para transportar droga entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

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Entre los arrestados se encuentra Maximiliano Nicolás Cafiero, un piloto civil y acrobático de 29 años, señalado como presunto líder de la banda. De acuerdo con la investigación, habría adquirido por unos 70 mil dólares un hidroavión experimental anfibio para utilizarlo dentro de la estructura delictiva.

La aeronave, un Lasermaster modelo Piltri 1, matrícula LV-X436, permanecía oculta en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en las afueras de Rosario. Los investigadores sospechan que el lugar funcionaba como una base logística para el traslado y almacenamiento de los estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e incluyó 14 allanamientos simultáneos: 13 en San Nicolás y uno en Rosario. Como resultado, fueron detenidas seis personas y se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y distintos vehículos.

La investigación también puso bajo la lupa un Mercedes-Benz C250 acondicionado para simular un patrullero, que contaba con balizas y un sistema de sirenas. La sospecha es que el vehículo era utilizado durante los desplazamientos entre Buenos Aires y Santa Fe para intentar evitar controles en las rutas.

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Además del automóvil y el hidroavión, durante los procedimientos fue secuestrada una Citroën Berlingo, junto con otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación estuvo encabezada por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, con intervención de la UFI N°1 temática de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio.

También participaron el Juzgado de Garantías N°2, encabezado por Ricardo Pratti, y el juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

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Ahora la Justicia busca determinar el alcance de las operaciones realizadas por la organización y reconstruir los movimientos del hidroavión, así como establecer el origen y destino de los cargamentos presuntamente transportados entre ambas provincias.

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