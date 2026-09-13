La Cancillería argentina y el Departamento de Estado negocian un encuentro bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, previsto entre el 21 y el 22 de septiembre.

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El objetivo central del gobierno argentino es exponer los derechos históricos sobre las Islas Malvinas y evaluar un eventual respaldo de Washington para forzar una mesa de diálogo con el Reino Unido.

La iniciativa surge tras las recientes declaraciones de Trump, quien advirtió sobre el "desastre potencial" de un conflicto en la región y dejó abierta la posibilidad de modificar la histórica postura de abstención de Estados Unidos en foros internacionales.

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En los círculos diplomáticos de Washington se analizan alternativas de presión sobre el gobierno del primer ministro británico Andy Burnham, que incluyen aranceles diferenciados a productos del Reino Unido y restricciones a petroleras que operen en el archipiélago sin aval argentino.

Pese al alineamiento de Balcarce 50 con la administración republicana, una mediación formal enfrenta reparos geopolíticos.

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El rechazo de Londres a discutir la soberanía y los compromisos de defensa del Reino Unido en la OTAN limitan el margen de maniobra de la Casa Blanca a semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Fuente: Infobae

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