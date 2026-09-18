La Justicia federal de Rosario imputó a una partera jubilada de 88 años, identificada como D.E.V. y conocida como “Dolly”, por la presunta supresión de identidad y entrega ilegal de al menos seis recién nacidos entre 1968 y 1980 en el Hospital Roque Sáenz Peña, en una investigación encabezada por la fiscal Soledad García. El caso tiene un impensado lazo con Mar del Plata.

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Según la acusación, la imputada habría aprovechado su rol en el área de maternidad para separar a los bebés de sus madres biológicas y entregarlos a terceros a cambio de dinero, confeccionando certificados de nacimiento con datos falsos para su posterior inscripción en el Registro Civil, en el marco de una estructura ilícita orientada a la alteración del estado civil de menores.

El caso que dio origen a la investigación se inició el 15 de abril de este año tras la denuncia de C.E.M.Q., una mujer nacida en 1970 que comprobó mediante un análisis de ADN realizado en 2012 que no tenía vínculo biológico con quien figuraba como su madre.

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Antes de fallecer, su madre de crianza le reveló que la obstetra “Dolly” había coordinado la entrega y la documentación apócrifa. La denunciante también indicó que su padre de crianza, integrante de fuerzas de seguridad, ejercía amenazas para sostener el ocultamiento.

En ese contexto, el sitio fiscales.gob.ar informó que la denunciante tuvo conocimiento de que su madre biológica era una joven que no podía hacerse cargo de su crianza y que, después de la entrega, las personas que la recibieron le habrían pagado un pasaje hacia una zona rural de Mar del Plata.

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Durante la audiencia ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, la fiscalía sostuvo que los hechos configuran un delito continuado cuyos efectos persisten en el tiempo, por lo que no corresponde su prescripción. El magistrado rechazó el planteo de la defensa y ordenó la extracción compulsiva de ADN a la imputada para cotejarlo con otra de las denunciantes, quien habría sido inscripta como hija biológica de la acusada.

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Asimismo, el juez dispuso medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva: retención del pasaporte, prohibición de salida del país, restricción de contacto con las víctimas y obligación de presentaciones quincenales ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

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