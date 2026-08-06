El Gobierno nacional realizó hoy un pago de US$ 850 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que provocó una caída de US$ 1224 millones en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que cerraron en US$ 48.835 millones, apenas 24 horas después de haber alcanzado un máximo en siete años.

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El retroceso se produjo luego de que el Ministerio de Economía utilizara el margen operativo que otorga el organismo internacional para concretar el pago sin incurrir en atraso, pese a que el vencimiento formal estaba previsto para el 1 de agosto.

Para afrontar la cancelación, la cartera económica recurrió a depósitos en moneda extranjera que venían creciendo en el Banco Central. En ese marco, se sumaron US$ 448 millones provenientes de la colocación de un bono en dólares con vencimiento en 2029 y otros US$ 781 millones mediante un reordenamiento contable vinculado a títulos Bopreal recomprados por la autoridad monetaria.

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Con esta operación, las estadísticas oficiales reflejarán una contracción transitoria de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA, en paralelo al proceso de recompra de letras intransferibles orientado a mejorar la estructura del balance del organismo monetario.

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