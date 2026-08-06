Candela Arizaga se presentó este jueves ante la Unidad de Flagrancia Norte para declarar por el confuso episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, del que salió corriendo junto con su perro durante la madrugada del martes.

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La audiencia se desarrolla en la sede judicial ubicada sobre la calle Balbín, en el barrio porteño de Saavedra. La declaración está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, titular de la Fiscalía N.º 3.

El testimonio de la joven será uno de los elementos utilizados para reconstruir la secuencia y determinar qué sucedió antes de que abandonara el edificio ubicado sobre la avenida Del Libertador, en Belgrano. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el contenido de su presentación judicial.

Arizaga había hablado públicamente el miércoles por la noche mediante una historia de Instagram. En ese mensaje aseguró que se encontraba bien, al igual que su mascota, agradeció la preocupación recibida y reconoció haber cometido errores.

El episodio que ahora investiga la Justicia ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del martes. De acuerdo con las imágenes registradas por un testigo, la joven salió semidesnuda del inmueble y caminó desorientada por la avenida, mientras Moyano fue visto detrás de ella.

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Un vecino alertó a las autoridades después de observarla corriendo por la calle y pidiendo ayuda. A partir de ese llamado, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un operativo en la zona.

Durante el procedimiento, el exdiputado fue interceptado por agentes en la vía pública. Horas más tarde, pasadas las 8.30, Hugo “Huguito” Moyano se presentó en la Comisaría 13 para interiorizarse sobre la causa y asistir a su hermano.

Facundo Moyano quedó representado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina. Mientras continúa la investigación, la declaración de Arizaga aparece como una instancia central para esclarecer las circunstancias del hecho.

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