El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió las apuestas y las operaciones de juego online a las personas inscriptas como deudoras alimentarias morosas, como parte de las restricciones aplicadas a quienes incumplen con sus obligaciones económicas con sus hijos, la medida alcanza a las plataformas habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).

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La nueva disposición impide que quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) puedan abrir cuentas, mantener perfiles activos, realizar depósitos, efectuar apuestas o retirar dinero de los sitios de juego regulados por la Ciudad. Para controlar el cumplimiento, las empresas operadoras deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el registro antes de habilitar una cuenta, si una persona que ya tiene un perfil aparece incorporada al listado, la plataforma deberá suspenderlo inmediatamente y comunicar la situación al Registro y a la Justicia porteña.

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Las compañías que no cumplan con estas obligaciones podrán recibir sanciones de acuerdo con la normativa que regula la actividad, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas de la Ciudad. La medida incorpora el artículo 17 bis a la Ley N.º 269, que creó el registro de deudores alimentarios, y establece mecanismos informáticos para realizar las consultas, además de disposiciones destinadas a proteger los datos personales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la nueva restricción con otras medidas que ya se aplican a las personas registradas como deudoras alimentarias, entre ellas se encuentra la prohibición de ingresar a estadios y espectáculos masivos. Por su parte, el presidente de Lotería de la Ciudad, Jesús Acevedo, relacionó la medida con la protección de niños y adolescentes y sostuvo que quienes mantienen deudas alimentarias tienen una obligación económica que deben cumplir.

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El Registro de Deudores Alimentantes Morosos reúne a unas 13.500 personas, provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de otras 14 provincias que firmaron convenios con el distrito porteño. Su administración está a cargo del Ministerio de Justicia de la Ciudad. La prohibición de apostar se suma a otras restricciones que ya rigen para quienes integran el registro, entre ellas se encuentran limitaciones para obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes y solicitar o renovar préstamos en el Banco Ciudad.

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También tienen restricciones para tramitar una licencia de conducir, con excepción de la licencia profesional, y para postularse a cargos públicos, ser candidatos o participar en concursos y designaciones para cargos judiciales. En relación con los espectáculos masivos, los controles comenzaron hace más de un año, desde entonces 284 personas registradas como deudoras alimentarias fueron impedidas de ingresar a estadios de fútbol y otros eventos en la Ciudad.

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