La sede central de la Universidad de Mendoza, ubicada en Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva, en la capital provincial, fue evacuada luego de que autoridades recibieran un correo electrónico con amenazas de bomba y de un posible ataque armado masivo dirigido a la comunidad educativa.

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El mensaje intimidatorio ingresó a las casillas institucionales cerca de las 10:00 del viernes y hacía referencia a una supuesta organización paramilitar neonazi y satánica denominada “984”, además de proferir amenazas directas contra estudiantes y docentes.

Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y dieron intervención a la División Explosivos de la Policía de Mendoza, que realizó una inspección técnica en el predio. Tras el operativo, los especialistas descartaron la presencia de artefactos peligrosos y autorizaron un reingreso controlado para que los alumnos pudieran retirar sus pertenencias.

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Como medida preventiva, la actividad académica presencial fue suspendida durante el resto de la jornada, mientras se reforzaban las tareas de verificación en el lugar.

La investigación judicial quedó orientada a rastrear el origen del correo electrónico y determinar si existen vínculos con redes de extremismo digital, como la organización internacional 764. En ese marco, los investigadores analizan la utilización de simbología violenta difundida en internet como estrategia para generar temor en instituciones educativas.

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