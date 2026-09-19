El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará este lunes 21 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar una agenda de actividades académicas, económicas y diplomáticas.

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La comitiva presidencial arribará el martes por la mañana e iniciará sus actividades con una disertación en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde el mandatario recibirá la distinción “Ohev Yisrael” en reconocimiento a su respaldo al Estado de Israel.

Durante esa misma jornada, el jefe de Estado mantendrá reuniones de trabajo con el analista Roberto Salinas y con el economista de la Universidad de Columbia, Xavier Sala-i-Martin, en el marco de su agenda orientada al vínculo con referentes del ámbito académico y financiero.

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La presentación central ante la Asamblea General de la ONU tendrá lugar el miércoles 23 al mediodía, donde Milei expondrá los lineamientos de la política exterior argentina y su postura frente a los principales conflictos internacionales.

Ese mismo día, el presidente también disertará en la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security y encabezará un encuentro con empresarios del Consejo de las Américas, convocado por su presidente, Susan Segal.

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La agenda continuará el jueves 24 con una exposición ante The Economic Club of New York, tras lo cual Milei emprenderá el regreso al país, con llegada prevista a Buenos Aires para la mañana del viernes 25.

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