La situación judicial de Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo luego de que fuera imputado por el delito de desobediencia. La medida está relacionada con la prohibición de acercamiento y contacto que tenía vigente respecto de Candela Arizaga.

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La Fiscalía considera que existen elementos que permiten investigar si Moyano y Arizaga mantuvieron un encuentro pese a la restricción judicial. La pesquisa puso el foco en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires donde el exdiputado permaneció alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

En el marco de las averiguaciones, los investigadores obtuvieron registros de las cámaras de seguridad del establecimiento. Sin embargo, en las imágenes analizadas inicialmente no se habría detectado la presencia de Arizaga durante la estadía de Moyano.

Pese a esa situación, la Fiscalía decidió avanzar con la imputación al considerar que habría otros elementos que justifican investigar un posible incumplimiento de la medida judicial.

La acusación se suma a la causa en la que Moyano ya se encuentra investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

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