La defensa técnica del ex diputado Facundo Moyano solicitó el levantamiento de las medidas restrictivas en su contra en el marco de una causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras la declaración de su pareja en la Ciudad de Buenos Aires.

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La presentación fue realizada por el abogado Miguel Molina luego de la testimonial de Candela Arizaga ante la Unidad de Flagrancia Norte. En ese ámbito, la joven de 23 años desestimó las acusaciones y aseguró que no existió agresión física ni una situación de violencia por parte del exlegislador.

El hecho que dio origen a la investigación se produjo durante la madrugada del martes en un departamento del barrio de Belgrano, a partir del llamado de un vecino al 911. La intervención policial se activó luego de que cámaras de seguridad registraran a Arizaga corriendo por la avenida Del Libertador, seguida por Moyano.

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Tras la audiencia judicial en Saavedra, la influencer reiteró públicamente su versión de los hechos y sostuvo: “Facundo no me hizo nada”, al tiempo que confirmó que tanto ella como su mascota se encuentran en buen estado de salud.

A partir de estas declaraciones, el fiscal de la causa deberá analizar de manera integral los elementos reunidos en el expediente, entre ellos los registros fílmicos, los testimonios y los peritajes incorporados, antes de resolver sobre la continuidad o el levantamiento de las medidas restrictivas.

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