El padre de Lionel Messi falleció a los 68 años tras una larga enfermedad. El capitán de la Selección Argentina llegó el sábado por la noche a Rosario junto a Antonela Roccuzzo para despedirlo.

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió el sábado a los 68 años en un sanatorio de Rosario, luego de atravesar una prolongada enfermedad. El fallecimiento generó muestras de apoyo de figuras del fútbol y de distintas instituciones vinculadas a la trayectoria del capitán argentino.

Lionel Messi viajó desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y arribó a Rosario cerca de las 20.45 del sábado. Allí se reunió con el resto de su familia para afrontar la despedida de Jorge, que se desarrolla de manera privada en el cementerio El Prado Cementerio Parque.

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Durante la madrugada, distintos hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del cementerio para dejar carteles y mensajes de apoyo a la familia. También se formó un altar frente a la casa donde Messi pasó su infancia, con camisetas, banderas y mensajes en homenaje a su padre.

Jorge Messi fue una figura fundamental en los primeros pasos de la carrera de su hijo. Además de acompañar su desarrollo deportivo, durante años estuvo a cargo de la administración de distintos aspectos de su actividad profesional.

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La noticia provocó también numerosas muestras de afecto desde el mundo del fútbol. La AFA y la Selección Argentina enviaron coronas de flores, mientras que Luis Suárez y otros compañeros de Lionel expresaron públicamente sus condolencias.

En las últimas horas, Leandro Paredes confirmó además que viajaría a Rosario junto a otros integrantes de la Selección para acompañar a Messi y a su familia en este momento.

Fuente: Infobae

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