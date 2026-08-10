La Justicia puso la lupa sobre el patrimonio de Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio 15 días para explicar una serie de movimientos de dinero, compras y aumentos en sus bienes que aparecen bajo investigación.

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El pedido forma parte de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía quiere saber de dónde salió el dinero que permitió determinados gastos y adquisiciones, y si esos movimientos coinciden con los ingresos que Adorni tenía declarados.

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La revisión no se limita al patrimonio del exjefe de Gabinete. También incluye operaciones relacionadas con su esposa, Bettina Angeletti, ya que los investigadores analizaron la evolución económica de ambos.

Después de cruzar documentación y movimientos patrimoniales, Pollicita señaló cerca de 20 puntos que necesitan una explicación. Para la fiscalía, hay operaciones cuyo origen todavía no quedó suficientemente claro dentro del expediente.

Ahora será Adorni quien deberá presentar la documentación y las explicaciones correspondientes dentro del plazo establecido. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, que tiene a su cargo la causa.

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Fuente: TN e Infobae

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