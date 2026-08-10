El Gobierno nacional aceleró las conversaciones con los diez gobernadores del Norte Grande para intentar garantizar en el Senado la aprobación del proyecto de Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, la Casa Rosada busca abrir una discusión específica para atender el reclamo de las provincias que enfrentan un mayor consumo de electricidad durante los meses de verano.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue uno de los principales encargados de llevar adelante las negociaciones y mantuvo contactos durante el fin de semana con los mandatarios del norte. El objetivo del oficialismo es llegar a la reunión prevista para este miércoles en Posadas con posiciones más alineadas y evitar modificaciones al proyecto que obliguen a que vuelva a Diputados.

Del encuentro participarán los diez gobernadores de la región: Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.

En paralelo, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán el jueves 13 de agosto a Catamarca para reunirse con Jalil y Suárez. Allí se prevé avanzar con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra financiada mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que demandará $99.769 millones y tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

La negociación con los gobernadores se produce luego de las dificultades que atravesó el oficialismo en el Congreso durante el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para la Casa Rosada, el encuentro de Posadas será una nueva prueba para medir su capacidad de alcanzar acuerdos con los mandatarios provinciales y avanzar con su agenda legislativa.

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Mientras intenta conseguir los votos para aprobar Zonas Frías, el Gobierno busca separar ese debate del reclamo de las provincias del norte por un régimen para las denominadas zonas cálidas. La intención oficial es avanzar primero con el proyecto que ya fue aprobado por Diputados y luego habilitar una discusión legislativa específica sobre los beneficios vinculados al consumo energético durante el verano.

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