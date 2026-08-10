Cristian “Pity” Álvarez se presentó este lunes 10 de agosto ante la Justicia para el comienzo del debate oral por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida hace ocho años en Villa Lugano. Sin embargo, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados optó por no brindar testimonio por el momento y dejó abierta la posibilidad de hacerlo en alguna de las próximas audiencias.

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El músico llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y, después de escuchar la acusación en su contra, fue informado de que podía prestar declaración o abstenerse. Ante la consulta de los jueces, respondió que hablaría “más adelante”.

Durante las preguntas vinculadas con sus datos personales, Álvarez manifestó no recordar su número de DNI ni su domicilio anterior, aunque sí pudo indicar dónde reside actualmente. También señaló que continúa dedicándose a la música y respondió consultas relacionadas con su vida cotidiana y su estado de salud.

El cantante informó que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, además de precisar que toma medicación diariamente. Explicó que su hermana y el padre César, una persona cercana a él, lo ayudan a recordar los medicamentos que debe consumir.

Al referirse a sus consumos problemáticos, reconoció haber tenido una fuerte adicción a la pasta base y aseguró que actualmente ya no utiliza esa sustancia. También hizo referencia al consumo de marihuana. Además, contó que no administra directamente el dinero relacionado con sus presentaciones y que su hermana le transfiere fondos a una billetera virtual cuando los necesita.

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El estado del artista volvió a ocupar un lugar central durante la jornada. En distintos momentos permaneció con los ojos cerrados y recostado sobre la silla, situación que llevó a su abogado, Javier Marino, a reiterar el pedido para suspender el debate al considerar que su defendido no estaría en condiciones de seguir adecuadamente las audiencias.

La fiscalía se opuso al planteo y recordó que la situación ya había sido evaluada. Finalmente, el tribunal rechazó nuevamente la suspensión al considerar que no existe un impedimento médico que imposibilite continuar. Entre los elementos analizados se encuentra un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que Álvarez posee una reserva cognitiva suficiente para afrontar el proceso.

Durante la jornada también se discutió la duración de las próximas audiencias. La fiscalía tenía previsto avanzar con hasta diez testimonios, mientras que la defensa solicitó reducir esa cantidad para evitar jornadas demasiado extensas. Como alternativa, se planteó escuchar aproximadamente cinco testigos por encuentro y limitar las sesiones a unas tres horas.

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Finalmente, se dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 12 de agosto, cuando continuará la producción de prueba y comenzarán a escucharse testimonios. En total, el cronograma contempla once jornadas distribuidas entre agosto y septiembre.

Álvarez está acusado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, después de una discusión habría efectuado cuatro disparos contra la víctima, uno cuando todavía permanecía de pie y otros luego de que cayera al suelo.

El músico quedó detenido tras el episodio y la causa atravesó diferentes demoras vinculadas con evaluaciones sobre su salud. En 2021 se había suspendido el proceso al considerarse que no estaba en condiciones psíquicas de afrontarlo, pero nuevas pericias permitieron disponer su reanudación este año.

En esta primera audiencia también se abordó otra causa relacionada con episodios ocurridos en 2016, por acusaciones de privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas contra su entonces mánager y una amiga. La defensa planteó la extinción de esa acción penal por el paso del tiempo, mientras que la fiscalía informó que las denunciantes no pretendían continuar con el caso y solicitó la absolución en ese tramo.

De esta manera, la primera jornada concluyó sin que el músico diera su versión sobre el hecho por el que está acusado y con la confirmación de que el proceso continuará pese al pedido presentado por su defensa.

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