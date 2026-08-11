Argentina ofreció asistencia para ayudar a los damnificados en Colombia
El Gobierno nacional expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país. Por su parte, el canciller Pablo Quirno puso a disposición la asistencia que resulte necesaria.
El Gobierno argentino ofreció ayuda a Colombia luego del fuerte terremoto que sacudió al país durante la mañana del lunes y provocó una importante cantidad de víctimas fatales, heridos y graves daños materiales.
El canciller argentino, Pablo Quirno, tomó contacto con autoridades colombianas en nombre del Gobierno nacional y transmitió la disposición de la Argentina para colaborar frente a la emergencia.
“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, señaló Quirno.
El funcionario agregó que la Argentina se encuentra en comunicación con las autoridades colombianas para determinar las necesidades derivadas de la emergencia y afirmó que el país está dispuesto a brindar “la asistencia que resulte necesaria”.
Las zonas más afectadas se concentran en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó.
Además de ofrecer asistencia al Gobierno colombiano, la Cancillería argentina informó que mantiene comunicación con la representación consular en el país.