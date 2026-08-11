El Gobierno argentino ofreció ayuda a Colombia luego del fuerte terremoto que sacudió al país durante la mañana del lunes y provocó una importante cantidad de víctimas fatales, heridos y graves daños materiales.

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El canciller argentino, Pablo Quirno, tomó contacto con autoridades colombianas en nombre del Gobierno nacional y transmitió la disposición de la Argentina para colaborar frente a la emergencia.



“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, señaló Quirno.



El funcionario agregó que la Argentina se encuentra en comunicación con las autoridades colombianas para determinar las necesidades derivadas de la emergencia y afirmó que el país está dispuesto a brindar “la asistencia que resulte necesaria”.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026

Las zonas más afectadas se concentran en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó.



Además de ofrecer asistencia al Gobierno colombiano, la Cancillería argentina informó que mantiene comunicación con la representación consular en el país.



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