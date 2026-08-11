Los fondos fueron destinados a financiar prestaciones de discapacidad, el programa Incluir Salud y el pago de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La información fue presentada durante una nueva reunión del Consejo Federal de Salud.



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De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría Nacional de Discapacidad, del total transferido, $192.485 millones correspondieron al Programa Incluir Salud y a las prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). En tanto, otros $3,2 billones fueron destinados al pago de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL).

La información fue dada a conocer durante una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), encabezada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y con la participación de las máximas autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.

Durante el encuentro, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, destacó el volumen de recursos destinado a sostener las prestaciones y señaló que la inversión forma parte de las políticas de coordinación entre el Estado nacional y las provincias.

Según se informó, los fondos destinados a discapacidad se suman a las partidas utilizadas para la adquisición de medicamentos de alto precio y tratamientos oncológicos. Entre enero y julio de 2026, el Ministerio de Salud destinó más de $234.000 millones para la compra de estos medicamentos, destinados a la atención de 8.298 pacientes. Para el cierre del año, la proyección oficial supera los $400.000 millones.

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Uno de los puntos abordados durante la reunión fue el funcionamiento del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a titulares de Pensiones No Contributivas y contempla distintas prestaciones sanitarias.

El ministro Lugones remarcó la necesidad de profundizar la coordinación entre Nación y las jurisdicciones y avanzar en una definición más clara de las responsabilidades que corresponden a cada nivel del Estado.

La discusión adquiere particular relevancia en un contexto en el que las políticas vinculadas con discapacidad ocupan un lugar central dentro de la agenda sanitaria y social.



Durante el encuentro también se presentó una nueva herramienta para monitorear las coberturas de vacunación en todo el país.

Se trata de un mapa desarrollado por el Ministerio de Salud que permitirá consultar públicamente las dosis aplicadas de cada vacuna del Calendario Nacional, las coberturas alcanzadas en relación con la población objetivo y la distribución de dosis entre las distintas jurisdicciones.

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La cartera sanitaria informó además que durante 2026 se invirtieron más de $244 millones en la compra de vacunas.



Otro de los anuncios realizados durante el COFESA fue la incorporación del accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca como eventos de notificación obligatoria.



La medida apunta a generar información estandarizada y permanente sobre ambas enfermedades, permitiendo conocer con mayor precisión su impacto, evaluar la calidad de la atención y detectar oportunidades de mejora en la organización del sistema sanitario.

Además, las autoridades sanitarias analizaron los posibles efectos del fenómeno El Niño durante los próximos meses, con especial atención a un eventual incremento de las precipitaciones en el litoral y a las temperaturas extremas en el norte argentino.

En ese marco, se pidió a las provincias reforzar las tareas de vigilancia y prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos, especialmente dengue y otras arbovirosis.



La reunión también incluyó un informe del INCUCAI sobre la evolución de los trasplantes durante 2026.

Según se informó, en lo que va del año ya se superó la cantidad de trasplantes realizados durante el mismo período de 2025.

Además, el organismo destacó la implementación de nuevas normas para la aplicación de técnicas de perfusión regional normotérmica, una herramienta que busca ampliar la disponibilidad de órganos y mejorar los resultados de los procesos de donación en asistolia controlada.

De esta manera, la reunión del COFESA permitió repasar distintas políticas sanitarias y, en particular, poner de relieve el volumen de recursos que el Estado nacional afirma haber destinado durante este año a la atención de personas con discapacidad y al sostenimiento de prestaciones consideradas esenciales.

