El Gobierno nacional anunció una inversión estimada en US$800 millones para ampliar el sistema de transporte eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una región que concentra cerca del 40% de la demanda energética del país.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que se trata de la licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras previstas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

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El proyecto contempla la construcción de una nueva línea de 500 kV y 270 kilómetros de extensión, además de una estación transformadora que estará ubicada en Plomer, provincia de Buenos Aires. La obra buscará reforzar la capacidad de transporte y abastecimiento eléctrico del AMBA.

Según detalló Ravier durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el financiamiento será completamente privado y no tendrá participación del Tesoro nacional. Además, contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo.

La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027. El plan completo contempla 16 proyectos que permitirían incorporar más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas al sistema eléctrico nacional.

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