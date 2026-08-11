El canciller argentino, Pablo Quirno, advirtió sobre la proliferación de contenidos y mensajes falsos circulantes en plataformas digitales y telefonía móvil que buscan recaudar fondos de manera fraudulenta utilizando la emergencia humanitaria generada tras el terremoto de 7,4 registrado en Colombia.

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Frente a esta situación, la Cancillería argentina confirmó que radicará la correspondiente denuncia penal e instó a la ciudadanía a encauzar la información o eventual asistencia exclusivamente a través de los canales oficiales de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Seguridad Nacional.

La alerta se da en el marco de la crítica situación que atraviesa el país sudamericano, donde el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó 181 víctimas fatales, mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal ya recibió 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. En paralelo, la plataforma Colombia Te Busca registra más de 3900 personas con paradero desconocido.

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Ante la magnitud de los daños, el gobierno de Estados Unidos desplazará equipos técnicos de respuesta, en tanto México alista un contingente de 255 efectivos militares expertos en rescate bajo la supervisión del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

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