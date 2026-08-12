La jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, condenó a tres años de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación profesional a una docente interina de la Escuela N°563 de Colonia Carlos Pellegrini, en la provincia de Corrientes, luego de acreditarse que les exigía sumas de dinero a sus alumnas para aprobarlas.

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La resolución homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno, en el cual la profesora fue declarada culpable de abuso de autoridad y concusión.

La causa analizó dos episodios ocurridos durante el ciclo lectivo 2025. En el primero, registrado entre junio y julio, la imputada le pidió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar, logrando cobrar $30.000 antes de presionarla mediante mensajes de WhatsApp para exigir el resto del dinero.

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En el segundo hecho, ocurrido en abril de 2025, la docente le exigió $150.000 a otra alumna bajo amenaza de reprobarla, concretando el cobro mediante una transferencia por Mercado Pago.

La investigación reunió capturas de pantalla, audios, registros de transferencias bancarias, informes sociales e intervenciones del Ministerio de Educación provincial.

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Además de la pena condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la magistrada impuso una multa de $360.000 y fijó un resarcimiento económico de $480.000, dividido en dos partes iguales de $240.000 para cada denunciante. También ordenó una restricción de acercamiento de 100 metros hacia las víctimas.

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