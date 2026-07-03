El Gobierno nacional presentó un proyecto de inversión de US$ 1.200 millones destinado a construir un nuevo reactor nuclear modular en el complejo Atucha, ubicado en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. La obra será financiada en su totalidad con fondos privados provenientes de Estados Unidos, por lo que no requerirá recursos del Estado para su ejecución.

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La propuesta fue impulsada por Meitner Energy, empresa respaldada por el Ansari Group de Estados Unidos, con participación de INVAP, la compañía argentina especializada en el desarrollo de tecnología nuclear. El plan prevé la construcción del ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de Generación III+ con una capacidad de 300 megavatios, basado en un diseño desarrollado en el país.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el ACR-300 será el primer reactor comercial de este tipo en el mundo, convirtiéndose en un proyecto pionero para la industria nuclear. Además, el Ejecutivo analiza incorporarlo al régimen del Súper RIGI, con el objetivo de facilitar su desarrollo y atraer nuevas inversiones al sector energético.

La construcción demandará aproximadamente cinco años y se estima que generará unos 2.000 puestos de trabajo entre las etapas de obra, puesta en marcha y operación. El acuerdo también establece que Meitner Energy abonará un canon por utilizar el predio de Atucha, mientras que Nucleoeléctrica Argentina podrá asumir la operación y el mantenimiento de la central bajo condiciones de mercado.

Antes de que comiencen los trabajos, el proyecto deberá obtener la aprobación del Ministerio de Economía y completar el proceso de licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo encargado de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

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Con este anuncio, el Gobierno busca fortalecer el desarrollo de la industria nuclear argentina, promover la incorporación de tecnología de origen nacional y atraer inversiones privadas para ampliar la capacidad de generación energética del país.

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