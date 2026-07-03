El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, donde delineó las principales iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

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Durante el encuentro, el mandatario confirmó que trabaja junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de limitar sus funciones y reforzar su misión de preservar el valor de la moneda.

Según trascendió desde el oficialismo, la propuesta retoma los conceptos que Milei expuso recientemente en una conferencia, donde cuestionó el funcionamiento histórico del Banco Central y sostuvo que la actual normativa permite la emisión monetaria con excesiva discrecionalidad para financiar al Estado.

La iniciativa buscará restablecer como objetivo central de la entidad la defensa del valor de la moneda, restringiendo la posibilidad de emitir dinero para otros fines. Desde el Gobierno sostienen que la reforma forma parte de un proceso más amplio de reducción de la intervención estatal en la economía.

La reunión fue convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó al equipo político que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

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En ese marco, la conducción de La Libertad Avanza también definió las prioridades legislativas para el segundo semestre. Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo buscará avanzar con la reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal.

Del encuentro participaron, además de Javier y Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el vocero presidencial Adrián Ravier, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la titular del bloque de senadores Patricia Bullrich y otros funcionarios encargados de la coordinación política y parlamentaria del Gobierno.

Con esta agenda, el Ejecutivo apuesta a consolidar su programa de reformas y fortalecer la coordinación con los bloques legislativos para acelerar el tratamiento de los proyectos considerados estratégicos por la administración nacional.



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