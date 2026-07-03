El Ministerio de Economía de la Nación presentará el próximo lunes su programa financiero consolidado mediante una conferencia encabezada por el ministro de Economía Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza, en la que se detallará la estrategia del Tesoro para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera durante lo que resta del año y 2027.

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El anuncio se realizará en un contexto de alta expectativa en los mercados, ya que tendrá lugar tres días antes del compromiso de pago por US$4300 millones que el Estado argentino deberá afrontar el jueves 9.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que el esquema se basará en supuestos “sumamente conservadores” en materia macroeconómica, de colocación de deuda y de acceso a fuentes alternativas de financiamiento.

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El objetivo central del programa es consolidar buffers de liquidez y fortalecer la previsibilidad cambiaria y fiscal, en un escenario marcado por el calendario electoral del próximo año.

La iniciativa del Tesoro se complementa con recientes medidas del Banco Central de la República Argentina, conducido por Santiago Bausili, que reestructuró sus pasivos mediante un acuerdo REPO por US$6000 millones con bancos internacionales.

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Esa operación permitió extender los vencimientos hasta septiembre de 2028, desplazando compromisos originalmente previstos para 2026 y 2027 más allá del final del mandato del presidente Javier Milei.

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