El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cumplió y superó la meta de acumulación de reservas internacionales netas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre, tras adquirir USD 100 millones hoy en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), lo que elevó las reservas brutas a USD 48.237 millones.

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De acuerdo con estimaciones técnicas y cálculos de consultoras privadas, la autoridad monetaria acumuló alrededor de USD 6300 millones bajo la metodología del organismo multilateral, superando ampliamente los USD 3500 millones comprometidos para la primera revisión del acuerdo suscripto en abril de 2025.

El resultado contrasta con el escenario registrado a fines de 2025, cuando el FMI había advertido un incumplimiento de la meta de reservas, con un desvío cercano a los USD 10.000 millones, atribuido a la dolarización de carteras en el contexto preelectoral y a las intervenciones oficiales en los mercados financieros.

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Con este desempeño, el BCRA queda a aproximadamente USD 1700 millones de alcanzar la meta anual de USD 8000 millones, consolidando una mejora significativa en su posición externa.

La evolución positiva en el balance de la entidad, conducida por Santiago Bausili, contribuye a reducir tensiones en la relación con el FMI y amplía los márgenes de previsibilidad cambiaria para el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo.

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De cara al segundo semestre, la estrategia oficial apunta a sostener la acumulación genuina de reservas con el objetivo de fortalecer el frente cambiario y garantizar la estabilidad del programa financiero en un contexto atravesado por vencimientos de deuda y la dinámica electoral de 2027.

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