La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Martín Insaurralde sumó un punto de inflexión, luego de que el fiscal federal Sergio Mola rechazara la recusación presentada por la defensa del ex jefe de Gabinete bonaerense, en el marco de la investigación que se tramita en el Juzgado Federal a cargo de Luis Armella.

Ads

El dictamen, difundido por el Ministerio Público Fiscal, desestimó los argumentos de supuesta falta de objetividad y actuación parcial planteados por los abogados del ex intendente de Lomas de Zamora. La estrategia defensiva se inscribía en un contexto de tensiones recientes con el juez Armella, quien había rechazado días atrás un pedido de detención formulado por la fiscalía contra Insaurralde y su ex esposa, Jésica Cirio.

La causa registra una reactivación significativa a partir de la incorporación de nuevas evidencias, entre ellas registros fílmicos y material visual que documentan el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en una propiedad vinculada al entorno del ex funcionario. En función de estos elementos, la fiscalía impulsó allanamientos cruzados, peritajes contables integrales y la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos y la evolución patrimonial entre 2009 y 2023.

Puede interesarte

Si bien el juez Armella desestimó la detención preventiva al considerar que los riesgos procesales podían ser mitigados con medidas menos gravosas, el tribunal impuso restricciones estrictas sobre los imputados. Insaurralde y Cirio tienen prohibida la salida del país sin autorización judicial y deben respetar un domicilio fijado.

La definición sobre la continuidad de Mola será determinante para el curso del expediente. En caso de que las instancias superiores ratifiquen el rechazo a la recusación, el fiscal continuará al frente de una investigación considerada entre las más sensibles del escenario político bonaerense, centrada en sociedades comerciales, bienes inmuebles y movimientos patrimoniales de alto impacto público.

Ads

Ads