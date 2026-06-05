La pesca realizada por embarcaciones extranjeras en las inmediaciones de la milla 201 volvió a quedar bajo la lupa tras la difusión de un informe que advierte sobre el creciente impacto de estas operaciones en el Atlántico Sudoccidental. Según el relevamiento, cada año cientos de barcos se concentran en esa área para capturar recursos vinculados al ecosistema marino argentino.

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De acuerdo con los datos presentados por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), las capturas anuales realizadas por estas flotas oscilarían entre 1,5 y 3 millones de toneladas, cifras que superan ampliamente los desembarques registrados por la industria pesquera argentina, que rondan entre 750.000 y 900.000 toneladas por año.

El informe sostiene que entre 400 y 600 embarcaciones extranjeras operan anualmente en la zona, principalmente provenientes de China, Corea del Sur y Taiwán. Gran parte de la actividad se concentra sobre especies migratorias de alto valor comercial, especialmente el calamar argentino, uno de los recursos más buscados del Atlántico Sur.

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La organización señaló además que la actividad se incrementó de manera sostenida durante los últimos años. Entre 2019 y 2024, la extracción en el Atlántico Sudoccidental creció un 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85%, lo que encendió nuevas alertas entre especialistas y representantes del sector.

Entre las principales preocupaciones aparecen la conservación de las especies, el impacto sobre los ecosistemas marinos y las consecuencias económicas para la actividad pesquera nacional. Desde distintos ámbitos vinculados a la industria también advierten sobre los efectos que esta situación puede tener en el empleo, la producción y el aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos argentinos.

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Asimismo, el informe plantea que la problemática excede la cuestión económica y reabre el debate sobre la protección de los recursos naturales y el control de las actividades que se desarrollan en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva argentina.

El documento fue difundido en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, una fecha que busca visibilizar una problemática que afecta a numerosos países con importantes recursos marítimos y que vuelve a poner el foco sobre la preservación del Mar Argentino y del Atlántico Sur.

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