La expectativa en torno al desarrollo offshore frente a las costas de Mar del Plata continúa en pausa. A pesar de los avances técnicos y de las campañas de exploración realizadas, todavía no se conocieron informes ni novedades oficiales por parte de las empresas petroleras involucradas.

El presidente del Clúster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, manifestó en su momento el optimismo.

“Estoy con positivismo y tratando de ver un futuro bueno para el offshore en Argentina”, afirmó, tras recordar el resultado negativo del primer pozo perforado en la Cuenca Argentina Norte (CAN 100).

Guiscardo detalló que Shell y Qatar Petroleum completaron recientemente una campaña sísmica en las áreas CAN 107 y CAN 109, ubicadas a unos 200 kilómetros de la costa, con una extensión de aproximadamente 15.000 km². “La profundidad del agua va desde los 600 a los 1500 metros”, precisó.



Según explicó, las tareas se desarrollaron sin inconvenientes durante tres meses, y luego se alquiló otro buque para realizar estudios ambientales de base. “Eso ya estaba resuelto con todo el trabajo que se hizo desde 2018, así que no tendría sentido hacer ese gasto si no tuvieran intención de seguir”, señaló el empresario, interpretando el movimiento como una señal de continuidad.



Sin embargo, la falta de comunicación oficial de las petroleras genera incertidumbre en el sector. El titular del Clúster había anticipado que entre septiembre y octubre podrían conocerse definiciones, incluso la posible solicitud de Shell al Estado para perforar un nuevo pozo exploratorio. De concretarse, se abriría un nuevo período de exploración de cuatro años, durante el cual la empresa debería realizar al menos una perforación.



Más allá de la espera, Guiscardo insistió en el potencial impacto económico y laboral que podría generar una campaña positiva. Recordó que en la anterior perforación trabajaron más de 100 personas en el puerto y unas 200 en tareas externas, aunque la mayoría no residía en la ciudad. “Si este pozo que hacen es positivo, la compañía va a querer perforar otros dos de observación para ubicar las reservas, lo que triplicaría la cantidad de movimiento que tuvimos”, concluyó.



