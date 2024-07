Días atrás la empresa noruega Equinor confirmó que el pozo exploratorio Argerich que habían iniciado en la costa de Mar del Plata no cuenta con hidrocarburos y fue clasificado como seco.

En este sentido, Yésica Sánchez, integrante de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, manifestó en diálogo con El Marplatense que “es la primera exploración que se llevó adelante en el Mar Argentino, en aguas ultra profundas, entonces había una idea grandilocuente de lo que iba a significar si este pozo tenía los yacimientos con respecto a la cantidad y calidad para que una empresa noruega como Equinor lleve adelante terrible inversión”.

No obstante, “eso no sucedió, pero si se sabe que alrededor siempre necesitan hacer otros pozos para cotejar, porque pensemos que es una cuenca que tiene diferentes brazos o extensiones que lleva a la alimentación de ese río principal subterráneo”, explicó.

“Se puede hacer en cualquier parte de la cuenca, se elige un lugar que se entiende como el más propicio, pero después se hace un cotejo alrededor pasa saber si esto es fehaciente”, detalló.

Por lo tanto, “expresaron que está seco, pero no quiere decir que si hacen otro pozo alrededor, dé el mismo resultado”, afirmó.

Ante esta situación, “para nosotros como comunidad organizada en el marco de la asamblea, fue una forma de también percibir cuál es el mensaje que quieren enviar los medios de comunicación en el marco de una empresa como es Equinor, YPF y el Estado Nacional”, declaró.

“No deja de ser una felicidad que el pozo esté seco porque pone un poco el jaque esto de seguir avanzando con otros bloques. Hace unos días se hizo una consulta por parte de Shell, una empresa trasnacional totalmente denunciada por un millón de derrames en distintos puntos, de hecho en Argentina sucedió y se hace para seguir avanzando sobre el proyecto petrolero. En este caso estamos hablando del CAN 7 y CAN 9”, continuó.

De modo que “se da en una situación bastante particular porque por un lado nos dicen que el pozo está seco, y por otro, siguen haciendo consultas para reafirmar el proyecto petrolero offshore en aguas ultras profundas en el área bonaerense”, resaltó.

“Esto a nosotros nos pone en un alerta porque tenemos que salir a expresar como comunidad organizada lo que está sucediendo. Si bien nos pone contentos, por otro lado seguimos atentos porque continúan concesionando, vendiendo, haciendo todo su entramado extractivista”, aseguró.

Asimismo, denunció que “para nada ponen sobre la mesa el debate sobre los daños que ya generan con la prospección sísmica que es el bombardeo. No conforme con eso, avanza con la perforación por otro impacto sobre la biodiversidad del ecosistema y las actividades económicas que priman en nuestra región”.

Sin embargo, “siguen insistiendo como si esto fuera la nada misma, hoy lo dimensionamos después de que el proyecto petrolero se instaló de alguna forma con respecto a la prospección y ahora a la perforación, pero no ponen en el debate general a la comunidad”, indicó.

A su vez, reveló que “cuando sucedió lo del pozo seco, nuestras redes sociales se inundaron de mensaje de la comunidad preguntando cómo sigue esto. Es decir, están al tanto de esto, necesita tener información y sin embargo los estudios de impacto ambiental complementario y estratégico que cuando llevan adelante cualquier etapa deben comunicar, no se ha emitido por las entidades que corresponde”.

“Están haciendo una suerte de dinamitamos, impactamos negativamente hasta que encontremos algo. Esa es la lógica rapaz y depredatoria de este proyecto extractivista, que no tiene en cuenta el daño que se genera y los efectos negativos sobre los ecosistemas, tanto como las comunidades”, remarcó.

Esto se debe a que “lo toman como una cuestión meramente operativa de perforo, bombardeo hasta que encuentro lo que quiero, y si no hay, me voy. Convengamos que tenemos conocimiento de que en Tierra del Fuego hicieron lo mismo, no encontraron, nadie se hizo cargo de los daños ya desde la prospección. Sin embargo levantan sus cosas, se van y no ha sucedido nada”.

De manera que “bombardean con información que a la comunidad, obviamente cuando hablamos de desarrollo y puestos de trabajo, le llama la atención, considerando que tenemos el segundo puesto de desocupación del país, pero siguen como si no pasara nada”, expresó.

En conclusión, “hoy es momento de poner sobre la mesa nuevamente que no somos zonas de sacrificio al mejor postor con respecto a los conglomerados petroleros, y sí queremos a debatir si seremos una ciudad con determinadas características, si queremos dejar de lado nuestras actividades históricas”.

“Nuestro labor en este momento es resignificar esta lucha, poner el debate sobre la mesa y basta de seguir concesionando como si nada, parcelando el mar y perforándolo”, concluyó.