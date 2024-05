La Offshore Technology Conference (OTC) que se desarrolla desde el lunes en Houston, Estados Unidos, tiene 22.000 metros cuadrados de exposición dividida en pabellones por país. Y desde el stand de Argentina miran con ilusión a enorme despliegue de Nigeria, y eso no es casual.

El país africano tuvo un «game changer», un golpe de timón exitoso con el desarrollo de sus prolíferos campos offshore. En espejo, del otro lado del Atlántico, están las costas bonaerense dónde esta semana comenzó a perforarse el primero pozo de aguas profundas del país, el pozo Argerich que encara el consorcio formado por Equinor, Shell e YPF y que esperan que el espejo se de también en la cantidad de barriles a encontrar.

El presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata, Marcelo Guiscardo, contó desde la OTC que para ellos participar de la feria más grande del offshore «es clave, este es un lugar icónico para la industria del petróleo y gas».

"Creo que es la mejor conferencia y este año para Argentina es un año especial porque hemos comenzado la perforación del primer pozo de aguas profundas en la historia de Argentina y nos parece muy bueno estar acá con las empresas", indicó. Guiscardo contó que el buque Valaris DS 17 “ahora está perforando y creo en dos meses se terminará ese sabrá si es positivo o no esto”.

El referente de las empresas marplatenses contó que "en el Cluster de Energía tenemos 70 compañías marplatenses trabajando ahí de las cuales ya cinco o seis está trabajando hoy con todo esto".

Si bien se trata de un pozo exploratorio, es decir que no dará producción, sino muestras para luego ser sellado, el movimiento laboral ya se siente en la zona. “Ya tenemos helicópteros y barcos que van y vienen todos los días a la perforación”, indicó.

Y sumó que “el barco de perforación tiene 40 tripulantes que son argentinos, además de la tripulación que ya traía. Después en los barcos de logística tenés también varios tripulantes más, en los barcos de sísmica también tiene toda la parte de observación. Son todos biólogos que hicieron el curso de los barcos de sísmica y después tenés toda la parte de la base en el puerto, está en lo que es la estiba. También para SLB, Halliburton y Baker está toda la gente de sus bases y logística”.

Guiscardo remarcó que “estamos todos muy esperanzados de que este pozo sea no solamente productivo sino que se encuentre un sistema de producción de petróleo que hoy no se sabe si existe hasta que no esté el primer pozo y que se asemeje a lo de África”.

“Tenemos varias áreas que están haciendo la sísmica 2D y en muchas ya empiezan con las 3D para poder ver dónde van a poner los pozos, y espero que para la próxima OTC te pueda decir que estamos perforando dos o tres pozos más para cubicar las reservas”, aseguró.

