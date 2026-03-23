En el marco de un encuentro global del sector energético, el CEO de Chevron, Mike Wirth, se refirió a la situación de la Argentina y resaltó las medidas impulsadas por el Gobierno, al considerar que comienzan a mejorar el clima para las inversiones.

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El ejecutivo participó de la conferencia CERAWeek, uno de los eventos más relevantes de la industria, donde señaló que, si bien el país arrastraba dificultades vinculadas a regulaciones, impuestos y restricciones, actualmente se observan avances concretos en esas áreas.

En ese sentido, destacó que las reformas implementadas apuntan a resolver problemas históricos que afectaban el desarrollo del sector energético, lo que genera nuevas expectativas entre las grandes compañías internacionales.

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Wirth también puso el foco en el potencial de Vaca Muerta, al considerarla una de las principales oportunidades para el crecimiento de la producción de petróleo y gas. Según planteó, el recurso tiene un rol clave en el futuro energético del país y en su posicionamiento a nivel global.

Además, ratificó el interés de Chevron en continuar invirtiendo en la Argentina, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos, donde el país aparece como una alternativa con gran potencial de desarrollo.

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Las declaraciones del directivo reflejan el renovado interés de las grandes petroleras por el mercado argentino, impulsado tanto por sus recursos naturales como por los cambios en el escenario económico.