La comitiva oficial que acompaña al mandatario está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La agenda oficial incluye una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano.

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Tras el encuentro entre ambos jefes de Estado, se prevé la firma de una serie de acuerdos destinados a profundizar la cooperación entre Argentina y Ecuador.

Según trascendió, los convenios abarcarían áreas como seguridad, cooperación bilateral, conectividad aérea, ciberdefensa y mecanismos de extradición, en línea con el fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos.

Finalizada la agenda en Ecuador, Milei viajará a Colombia para asistir este viernes a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia para el período 2026-2030. La ceremonia tendrá una particularidad histórica: por primera vez una investidura presidencial colombiana se realizará fuera de Bogotá.

El acto reunirá a varios mandatarios y representantes internacionales, entre ellos el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y otros líderes de la región. La presencia de Milei se enmarca en la estrategia del Gobierno argentino de fortalecer los vínculos con administraciones afines en América Latina.

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La gira se desarrolla en un contexto de intensa actividad internacional para el jefe de Estado y pocos días después de que se profundizara la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, tras nuevos cruces entre Milei y el presidente Lula da Silva.

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