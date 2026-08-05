Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina superaron hoy los US$ 50.000 millones tras subir US$ 417 millones en una jornada, alcanzando un total de US$ 50.059 millones en la plaza financiera de Buenos Aires, en un contexto marcado por la valorización de activos y movimientos en el mercado cambiario.

Ads

De acuerdo a datos oficiales, se trata de la primera vez que el organismo monetario atraviesa ese umbral bajo la gestión del presidente Javier Milei, y además representa el nivel más alto en siete años. Para encontrar un registro similar hay que remontarse a septiembre de 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando las reservas se ubicaron en US$ 50.085 millones.

Desde la autoridad monetaria explicaron que el incremento estuvo impulsado principalmente por la suba de las cotizaciones de activos, en particular el oro, que registró un avance cercano al 4% y se posicionó en torno a los US$ 4308 por onza.

Puede interesarte

En cuanto a la intervención en el mercado, el BCRA mantuvo un ritmo moderado de compras y adquirió apenas US$ 8 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, la entidad acumula compras por US$ 13.381 millones en el segmento mayorista, dentro de las proyecciones oficiales que oscilaban entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones.

El organismo viene de interrumpir recientemente una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador, en un escenario condicionado por la fuerte demanda de divisas del sector energético, que limitó la capacidad de acumulación.

Ads

En paralelo, la continuidad del esquema se vio respaldada por la renovación del swap de monedas con China por US$ 19.000 millones. “A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de 3 a 5 años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, señalaron desde el BCRA.

Puede interesarte

En el frente cambiario, el dólar mantiene una tendencia alcista en agosto: en el segmento minorista cotizó a $1515 para la venta, mientras que el promedio informado por la autoridad monetaria alcanzó los $1519,65. En tanto, el tipo de cambio mayorista avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque aún se ubica por debajo de los $1.500.

Los analistas del mercado anticipan un segundo semestre más exigente para el frente cambiario, con menor ingreso estacional de divisas del sector agroexportador y una mayor demanda de cobertura por parte de inversores.

Ads