El Gobierno nacional resolvió retirar el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una decisión adoptada para evitar su rechazo en el Senado este jueves, tras la resistencia de gobernadores aliados.

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La medida fue definida en un encuentro encabezado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de espacios dialoguistas, luego de que mandatarios provinciales anticiparan que sus legisladores votarían en contra de ese artículo clave.

Entre quienes manifestaron su rechazo se encuentran los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa, quienes objetaron la posibilidad de transferir hasta un 25% de la superficie rural a capitales extranjeros, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

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A través de un comunicado, La Libertad Avanza precisó que el bloque acordó “postergar la discusión” del Capítulo III vinculado a tierras, aclarando que la decisión “no supone la cancelación definitiva del tema”, sino una estrategia para alcanzar consensos legislativos.

Con esta modificación, el Senado avanzará en el tratamiento de los capítulos que cuentan con respaldo político, centrados en reformas de los procedimientos de desalojo, el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

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