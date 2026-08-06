El jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Córdoba, Alejandro Gustavo Falcón, quedó detenido por presuntas irregularidades cometidas durante procedimientos policiales. La Justicia investiga el faltante de dólares y pesos secuestrados en distintos operativos.

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La medida fue ordenada por el juez federal Carlos Ochoa, a pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian. Falcón quedó imputado por peculado continuado, hurto calificado, falsedad ideológica, destrucción de pruebas y dádivas.

El comisario fue trasladado al Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer.

Según la acusación, Falcón se habría apropiado de 1.800 dólares durante un allanamiento y de más de 2 millones de pesos en un procedimiento sobre un vehículo. La investigación también indica que recibió dos cachorros de pitbull.

La Fiscalía calificó la entrega de los perros como un presunto delito de dádivas.

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La causa comenzó tras la presentación de dos denuncias. Un particular informó el faltante de dinero durante un operativo, mientras que una integrante de la fuerza señaló posibles irregularidades desde que Falcón asumió la conducción del área, a mediados de 2024.

Otros tres policías fueron imputados por la presunta falsificación de las actas de los procedimientos.

Durante su declaración indagatoria, el comisario negó las acusaciones y dio su versión sobre cada episodio. También rechazó haberse enriquecido de manera ilícita y sostuvo que los cachorros fueron un regalo.

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Los otros efectivos involucrados continúan en libertad mientras avanza la investigación.

La Fiscalía había solicitado que Falcón cumpliera prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez resolvió mantenerlo detenido en Bouwer mientras se incorporan nuevas pruebas al expediente.

Fuente: TN