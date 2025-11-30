Con la actuación de la Guardia Nacional del Mar, Mar del Plata promocionó su oferta turística en Bariloche

Fue realizado en el marco de la 53° Fiesta Nacional de la Nieve, que contó con el concurso de hacheros y tortas, el desfile del pullover y la elección de la Reina Nacional de la Nieve, además de los shows de Trueno y Emanero.