Bariloche: extienden hasta 2026 la prisión preventiva del presunto líder de una secta
La medida se tomó tras dos audiencias realizadas este viernes, en las que también se evaluó su situación médica.
La medida se tomó tras dos audiencias realizadas este viernes, en las que también se evaluó su situación médica.
Tras ser internada, la joven tuvo un shock séptico luego de haber experimentado síntomas compatibles con un cuadro de mononucleosis.
La adolescente permanece internada desde el sábado pasado.
Fue realizado en el marco de la 53° Fiesta Nacional de la Nieve, que contó con el concurso de hacheros y tortas, el desfile del pullover y la elección de la Reina Nacional de la Nieve, además de los shows de Trueno y Emanero.
El actor habría estado alojado en uno de los hoteles que está en el Cerro Catedral y tuvo un perfil muy bajo.
Nicolás Roa reconoció el crimen ante la Policía. “Intentó abusar de mí y me defendí”, dijo. Cómo avanza la investigación y las sospechas de la fiscalía.
Los padres arribaron el martes a la ciudad rionegrina y esperan reunirse con el fiscal para poder conocer cómo avanza la investigación.