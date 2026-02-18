Carlos Broitman dejó la defensa del ruso.

El abogado Carlos Broitman renunció a la defensa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presuntamente liderar una secta en San Carlos de Bariloche en una causa que incluye delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la salida del letrado, quien integraba el equipo junto a su hija, se produjo por diferencias internas. Rudnev permanece detenido desde marzo del año pasado en el penal de Rawson.

Días atrás, Broitman había solicitado el sobreseimiento y la absolución de su defendido, pedido que fue rechazado por el juez federal Gustavo Villanueva, al considerar que la fiscalía aún cuenta con plazo para avanzar en la investigación y reunir nuevas pruebas.

El abogado también había pedido la prisión domiciliaria por motivos de salud, al señalar que Rudnev habría perdido cerca de 50 kilos. Sin embargo, el fiscal Fernando Arrigo se opuso al beneficio y sostuvo que debe continuar alojado en un penal de máxima seguridad.

La renuncia abre ahora un nuevo escenario procesal para el acusado, mientras la causa continúa en etapa de investigación.

Fuente: NA