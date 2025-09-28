Insolito: alumnos cantaron canciones antisemitas durante su viaje de egresados
Estudiantes de una escuela de Canning fueron filmados entonando cantos antisemitas en Bariloche.
Un video que se viralizó muestra a estudiantes de quinto año de la Escuela Humanos durante su viaje de egresados en Bariloche cantando canciones antisemitas mientras un coordinador los alentaba.
El episodio quedó registrado en varias grabaciones que circulan en redes sociales. En las imágenes se escucha a los adolescentes cantar frases como “Hoy quemamos judíos”, lo que generó repudio inmediato en la comunidad y en autoridades educativas.
Tras la difusión de los videos, la escuela emitió un comunicado oficial rechazando los hechos y aclarando que se contactó con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para informar y coordinar acciones al respecto.
El caso abrió el debate sobre la necesidad de reforzar la educación en diversidad y respeto en las instituciones, así como sobre la responsabilidad de los adultos acompañantes en viajes escolares para prevenir situaciones de este tipo.
Fuente: TN
