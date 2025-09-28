Un video que se viralizó muestra a estudiantes de quinto año de la Escuela Humanos durante su viaje de egresados en Bariloche cantando canciones antisemitas mientras un coordinador los alentaba.

El episodio quedó registrado en varias grabaciones que circulan en redes sociales. En las imágenes se escucha a los adolescentes cantar frases como “Hoy quemamos judíos”, lo que generó repudio inmediato en la comunidad y en autoridades educativas.

ABERRANTE ANTISEMITISMO EN ARGENTINA



Alumnos de la escuela "Humanos" durante su viaje de egresados cantando "Hoy quemamos judíos". El coordinador de la empresa Baxter se suma a los mismos. El hecho fue el 10/9



Dato de color, la escuela dice ser "Embajadora Mundial de la paz" pic.twitter.com/lcuLp0rU00 — Dani Lerer (@danilerer) September 28, 2025

Tras la difusión de los videos, la escuela emitió un comunicado oficial rechazando los hechos y aclarando que se contactó con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para informar y coordinar acciones al respecto.

El caso abrió el debate sobre la necesidad de reforzar la educación en diversidad y respeto en las instituciones, así como sobre la responsabilidad de los adultos acompañantes en viajes escolares para prevenir situaciones de este tipo.

Fuente: TN

