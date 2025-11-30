La investigación señala a Konstantin Rudnev como referente de Ashram Shambala, una organización de origen ruso considerada sectaria por promover sometimiento psicológico, aislamiento y explotación de seguidores.

En su país fue acusado de manipulación espiritual, abuso y captación coercitiva, prácticas que, según la Justicia, podrían haberse replicado parcialmente en Bariloche, motivo por el cual se lo investiga por presunta trata de personas.

La fiscalía argumentó que la causa es “compleja” y que aún continúa la investigación, con plazo para presentar la acusación final hasta marzo del año próximo. La defensa cuestionó la decisión y denunció que no hubo avances sustanciales en la pesquisa.

El abogado Carlos Broitman afirmó que el juez Gustavo Zapata rechazó un pedido de estudios médicos y resolvió extender la prisión preventiva. Señaló que desde agosto está pendiente una endoscopía “clave para descartar pólipos”, y denunció que tampoco se realizaron controles por nódulos pulmonares ni evaluaciones cardiológicas y neurológicas.

Según Broitman, Rudnev se encuentra en un pabellón cerrado “sin ventilación y rodeado de fumadores”, lo que empeora su cuadro respiratorio. “Lo ven caminar y creen que está bien, pero se está deteriorando”, aseguró.

Informes médicos del Hospital de Clínicas, firmados por Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, describen episodios de asfixia nocturna, dolor torácico, alteraciones digestivas y pérdida de sensibilidad en brazos. También remarcan que la ausencia de intérpretes complica la administración de medicamentos y su seguimiento clínico.

En paralelo, la mujer señalada como víctima, Elena Makarova, presentó una querella penal contra los fiscales. Afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de otros ciudadanos rusos, y acusó al Ministerio Público de “forzar un relato de trata que no existió”.

Makarova detalló que llegó a Argentina huyendo de una expareja violenta y que, durante su paso por el Hospital de Bariloche, sufrió prácticas “invasivas y deshumanizadas” sin su consentimiento. También denunció que le retuvieron documentos, la incomunicaron y la trasladaron a un refugio en contra de su voluntad.

Su declaración, presentada con pedidos de prueba y una recusación contra los fiscales, podría impactar de lleno en la hipótesis central del caso.

