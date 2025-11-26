Desde hace tres días, brigadistas combaten una serie de incendios forestales en la ladera norte del cerro Otto, en Bariloche. Ya se detectaron al menos ocho focos activos en zonas de difícil acceso, y las autoridades investigan si fueron provocados de manera intencional.

El jefe de Protección Civil, Jesús Vargas, confirmó que no hay viviendas afectadas, aunque algunas se encuentran cerca del área comprometida. “Es lamentable porque tenemos que correr riesgos los que estamos acá trabajando y las condiciones de clima son óptimas para que el fuego se propague”, señaló.

El operativo se desplegó en el barrio Melipal con participación del SPLIF, Parques Nacionales, Policía y vecinos. También se sumaron dos aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para combatir las llamas desde el aire.

Por precaución, se cerraron accesos como el de Piedras Blancas para facilitar el trabajo de los brigadistas. A raíz de la denuncia de un vecino, se inició una causa penal para investigar la posible intervención humana en el origen de los focos.

Fuente: con información de TN

