Las ventas por el Día del Niño cayeron un 2,5% interanual a precios constantes en todo el país, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La fecha no logró revertir el escenario de bajo consumo que atraviesa el comercio.

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Los negocios buscaron impulsar las compras mediante promociones y facilidades de pago. De acuerdo con el informe, el 81,2% de los locales ofreció algún tipo de beneficio. La financiación con tarjetas estuvo presente en el 55,3% de los comercios, mientras que el 46,2% aplicó descuentos por pagos en efectivo.

Sin embargo, estas herramientas no fueron suficientes para revertir la caída. El ticket promedio se ubicó en $45.892, frente a los $33.736 del año anterior. Al considerar la inflación, representó una mejora real de apenas 0,8%.

Los cinco rubros analizados por CAME terminaron con números negativos en comparación con el Día del Niño de 2025. Juguetería registró la mayor caída, con un retroceso del 4,8%, seguida por indumentaria, con una baja del 4,1%.

Por su parte, calzado y marroquinería disminuyeron un 3,1%; librería cayó un 1,8%; y equipos de audio y video, celulares y accesorios tuvieron una contracción del 1%.

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Las expectativas de los comerciantes tampoco se cumplieron en buena parte de los casos. El 41,7% señaló que vendió menos de lo esperado, mientras que el 43,6% obtuvo resultados similares a sus previsiones. Solo el 14,7% terminó con ventas superiores a las proyectadas.

Además, apenas el 9,1% de los negocios consideró que el Día del Niño tuvo un efecto determinante para mejorar las ventas del mes. De esta manera, si bien la celebración generó movimiento comercial, no alcanzó para impulsar una recuperación sostenida del consumo.

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