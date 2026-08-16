Una falla que duró menos de cinco segundos podría haber sido clave en la contaminación de los lotes de fentanilo que provocaron una grave crisis sanitaria en Argentina. La Justicia investiga la desconexión accidental de una manguera en la planta de Laboratorios Ramallo como posible origen del problema.

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Según la hipótesis que se analiza, se trató de una manguera de acero quirúrgico de apenas tres milímetros utilizada durante la etapa final de producción. El conducto transportaba la preparación hacia el sector donde el medicamento era colocado en ampollas de vidrio.

El desprendimiento habría dejado la manguera expuesta al aire del lugar y roto las condiciones de esterilidad necesarias para fabricar un medicamento inyectable. De esta manera, una bacteria podría haber ingresado al circuito y contaminado el producto que posteriormente llegó a distintos hospitales del país.

Ante un incidente de esas características, las buenas prácticas de fabricación establecen que el procedimiento debe detenerse, el área debe ser nuevamente higienizada y el producto comprometido tiene que descartarse. Sin embargo, la investigación sostiene que la manguera habría sido reconectada y la producción continuó, hasta completar otros tres lotes que luego fueron comercializados.

Uno de los elementos que tomó relevancia en la causa son los mensajes encontrados en teléfonos celulares secuestrados a trabajadores. En esas conversaciones, empleados vinculados al control de calidad hacían referencia a la desconexión de la manguera y posteriormente advertían sobre la contaminación del producto.

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La investigación también intenta determinar qué ocurrió una vez que comenzaron a conocerse las consecuencias. Entre las maniobras bajo análisis aparece un intento de reesterilizar las ampollas mediante calor a 107 grados, procedimiento que, según especialistas, podría haber afectado las propiedades del medicamento.

Hasta el momento, la causa vincula el fentanilo contaminado con 90 personas fallecidas y otras 44 afectadas en su salud en distintos puntos del país.

La investigación está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y busca establecer las responsabilidades dentro de la cadena de producción y control. Entre los detenidos se encuentra Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, mientras que también fueron imputadas exfuncionarias de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

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La Justicia deberá determinar ahora si aquella breve desconexión fue efectivamente el punto que permitió la contaminación y qué responsabilidades existieron en la decisión de continuar con la producción pese al incidente.

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