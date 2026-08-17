La ceremonia se realizará en el Monumento al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, y tendrá como uno de los momentos principales el discurso que brindará el presidente.

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El discurso será transmitido por cadena nacional. La actividad contará con la presencia de todo el Gabinete nacional y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Presidente ya había encabezado en febrero un acto en homenaje a San Martín por el aniversario de su nacimiento y, durante este año, impulsó (mediante el Decreto 81/2026) la restitución del sable corvo del prócer al Regimiento de Granaderos a Caballo.



La última actividad pública de Milei había sido en la ceremonia de asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Cali. Desde su regreso a la Argentina, el jefe de Estado mantuvo encuentros cerrados con funcionarios y empresarios.

La vuelta a la agenda pública se produce en un momento político particularmente sensible para el Gobierno, que busca avanzar con sus reformas en el Congreso y recomponer vínculos con sectores aliados.

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